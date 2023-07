“Adiós pajarito”: Elon Musk cambia oficialmente el logo de Twitter y genera controversia en redes sociales

Esta mañana, todos aquellos usuarios que ingresaron a la plataforma de Twitter se percataron de que el clásico logo del pajarito azul había desaparecido y fue reemplazado por una “X” de color blanco. Lo anterior responde al nuevo logotipo que lanzó la compañía este lunes.

Todo se debe a un cambio de imagen de la red social, el cual fue anunciado durante este fin de semana por su dueño, Elon Musk.

Ahora, al ingresar al sitio web, un logotipo de una X se hace presente en la pantalla de inicio de la plataforma. Sin embargo, la URL de la página aún se muestra como twitter.com, lo cual indica que el lanzamiento aún sigue en curso.

La clásica red social del pajarito dejó de ser tal y como se conocía. Ahora, la compañía se orientará hacia el comercio, la banca y los pagos en línea.

Así lo indicó la directora ejecutiva, Linda Yaccarino, a través de la plataforma. “Twitter causó una gran impresión y cambió la forma en que nos comunicamos. Ahora, X irá más allá, transformando la plaza del pueblo global”.

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023