Threads: la nueva red social que mejora a Twitter al eliminar los Tuiteros

Solo siete horas necesitó la nueva aplicación de META (Facebook) Threads, para llegar a los siete millones de usuarios, de acuerdo a lo indicado por el propio Mark Zuckerberg en la plataforma que funciona vinculada a Instagram en dispositivos móviles.

A raíz de esto, Ciudadano ADN conversó con el periodista de tecnología y panelista de Futuro, Hugo Morales, quien detalló de qué va esta nueva red social.

“El Twitter de META”

“Para la gente que quiere simplificarlo al máximo, es el Twitter de META, que es Facebook. Es un plataforma de microblogging, tal cual surgió Twitter, y lo que hace es tomar funciones de Twitter, mensajes de hasta 500 caracteres, que permiten agregar fotos, videos, gifs y todo contenido para enriquecer la comunicación en base a mensajes cortos”, señaló el comunicador.

“Desde que Elon Musk metió la mano a Twitter, se aceleró esta idea de buscar plataformas que tengan parecido, pero claro sin la toxicidad de Twitter, donde el discurso público se ha ido a la punta del cerro y ha ido mutando a un campo de batalla”, agregó Morales.

Bajo ese contexto, el periodista especializado relató: “Yo hace un rato dejé Twitter, y me siento contento de que existan estas alternativas: es Twitter sin los tuiteros y eso es fantástico”.

Cambios

Respecto a los cambios que presenta Threads, Hugo Morales detalló: “Se supone que esta red social al ser parte de META, tiene las mismas normas de conducta que Facebook e Instagram”.

“Ayer una de las grandes preguntas que surgió tras el lanzamiento era si se pueden subir desnudos o no, y el mismo CEO de Instagram anunció que no. El contenido va a estar fuertemente moderado, no censurado, pero sí moderado”.

¿Cómo usar Threads?

Respecto a cómo ingresar a Threads, el panelista de Futuro explicó que se pueden “utilizar todas esas plataformas de META para ingresar. “Es básicamente hacerte una cuenta con Instagram o Facebook y se va a tomar esa credencial”, expuso.

Pero atención, ya que cada usuario podrá seleccionar si sumar la información de la otra app en la nueva red social. “Cuando haces la exportación de contenidos, tú puedes elegir si das todo o si eliges alguno de esos”, precisó el comunicador.

“Además, puedes elevar los niveles de eliminación automática algorítmica de ciertos contenidos que a ti te puedan parecer chocante o cosas por el estilo, así que en ese sentido, estamos ante una una plataforma que trae las mismas salvaguardas que ofrece Instagram, que de por sí es una plataforma dentro de las redes sociales, que sería considerada como la red social más feliz, junto con TikTok, porque han sabido cerrar ese esa llave de toxicidad”, cerró Hugo Morales.