“Avatar The Last Airbender: Quest for Balance” fue anunciado oficialmente con un tráiler de presentación

Durante las últimas horas se realizó la presentación oficial de Avatar The Last Airbender: Quest for Balance con un tráiler que ha dado mucho de qué hablar, dividiendo a la comunidad gamer.

Si bien se tenía conocimiento en torno a este proyecto desde hace un tiempo, son pocos los detalles que realmente se conocen. Además, con el adelanto de poco menos de un minuto, tampoco hay muchos antecedentes nuevos.

Más allá de ofrecernos las primas imágenes, también llegó la confirmación del proyecto, juego de acción y aventura desarrollado por Bamtang Games y publicado por Game Mill Entertainment.

Respecto a la información concreta, ya se sabe que los jugadores podrán jugar como Aang, Toph, Katara, Sokka y más personajes de la popular serie; serán un total de nueve personalidades jugables.

La jugabilidad nos ofrece una experiencia de aventura con puzles y combates que podremos disfrutar en solitario o en modo cooperativo, ya sea online o a nivel local. También se estima que se aborde una historia que ya hayamos visto en la serie.

Críticas al juego

Si bien recién tenemos el primer tráiler oficial de presentación de Avatar The Last Airbender, ya hay varias críticas que apuntan principalmente a los gráficos del videojuego.

Bajo la perspectiva del mudo gamer, la apuesta deja mucho que desear respecto a los estándares de las nuevas consolas y tecnologías actuales. Dentro de las críticas señalan que parece un juego de PlayStation 2.

De todas formas, teniendo en cuenta a los desarrolladores, se debe considerar que no cuentan con un presupuesto mu amplio, razón por la que no se aleja tanto de otros títulos bajos las firmas. Aun así, algunos usuarios de redes sociales sostienen que al tratarse de una franquicia tan popular debería haber algún esfuerzo extra.

De toda forma, por ahora solo queda esperar a ver cómo le va a Quest for Balance en su lanzamiento definitivo y qué tan bien recibido es por el público y si la crítica logran mejorar con el producto final.