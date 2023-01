Star Wars: este año se anunciará un nuevo juego de mundo abierto

Durante la jornada del domingo 1 de enero se dio a conocer que durante este año 2023 se anunciará un nuevo juego de Star Wars, despertando el interés entre los fanáticos.

La franquicia de George Lucas sigue expandiéndose más allá de las películas y las series. El mundo de los videojuegos es un mercado bastante atractivo y Lucasfilm lo tiene más que claro.

Para este año, específicamente para el 17 de marzo, se espera el lanzamiento de Jedi Survivor, la esperada secuela de Fallen Order. Sin embargo, habrá más anuncios gamer sobre la saga.

En esta línea, se dio a conocer que durante los próximos meses se presentará otro título. Se trata de un proyecto que fue dado a conocer a principios del 2021.

En ese momento, el videojuego aún estaba en una etapa inicial, por lo que no se profundizó. Y, si bien ahora tampoco hay mayor información, algunos directivos aseguraron que este 2023 conoceremos más detalles.

Por el momento no se conoce el nombre, la historia, ambientación, ni siquiera las mecánicas, pero sí se anticipó que se trata de un juego de mundo abierto, algo que ilusiona a los fanáticos de Star Wars.

El director creativo del título, Julian Gerighty, anticipó en su momento algunos detalles del proyecto que ilusionan a los fanáticos de la franquicia y amantes del mundo gamer.

“Queremos hacer un juego único en la saga con una historia cautivadora y un grupo de personajes con el que los personajes se puedan relacionar y conectar”, comenzó escribiendo en un artículo.

“Queremos recoger lo que es familiar y relevante de Star Wars y contar las historias de nuevos personajes que tienen sus propias motivaciones e intereses”, agregó.

En el mismo documento, aseguró que el videojuego será “masivamente ambicioso”. También añade que aprovechará al máximo el motor Snowdrop utilizado en The Division, su secuela y el próximo juego de Avatar.

“Ofrecerá un universo completamente abierto y sin fisuras, parecido al que encontramos en No Man’s Sky. En el juego, los jugadores serán capaces de saltar entre sistemas, sumergiéndose en una vasta galaxia repleta de actividades“, añade.

Es muy poco lo que se conoce sobre este próximo juego, únicamente los aspectos básicos, como que es desarrollado por Ubisoft y Massive, además de Lucasfilm Games.

Pero esto cambiará a lo largo de este año 2023, según aseguró el propio Gerighty, quien empleó su cuenta de Twitter para desear un feliz Año Nuevo y hacer referencial al nuevo juego de Star wars.

“2023 va a ser enorme para nosotros. Únete a la aventura“, comentó en un post. Además, en más de alguna oportunidad ha mencionado que pronto llegarán más anuncios. Se espera que se revele, como mínimo, el título y se den indicios de su historia.

Happy New Year to you all.

2023 is going to be huge for us.

Join the adventure.#MassiveStarWars pic.twitter.com/NGqKMXImpc

— Julian Gerighty (@jgerighty) January 1, 2023