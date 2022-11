¿Tumblr qué?: usuarios desempolvan sus cuentas luego de la crisis de Twitter

¿Tumblr qué? Sí, Tumblr está vivo y después de caminar por el desierto y el abandono de millones de usuarios que migraron a otras redes sociales. En ese sentido, la compañía está intentando captar nuevos usuarios o repatriar a quienes la dejaron en el olvido.

Cómo no lo iba a hacer. Si la polémica que enfrenta la red social del pájaro azul, ha tenido en llamas a las redes. No es menor que #RIPTwitter y #GoodbyeTwitter y el tsunami de memes a raíz de la eventual éxodo masivo de Twitter hacia otras plataformas se mantenga como tendencia.

De esta forma, esta representa una oportunidad única que Tumblr debe aprovechar.

Con una ilustrativa imagen, la cuenta de Tumblr les entregó una cálida recepción a todos quienes con el tiempo la habían abandonado.

En una simple frase, la compañía resume todo el escenario de retorno de los usuarios: “Bienvenido a casa traidor”.

— tumblr dot com the website and app (@tumblr) November 18, 2022

La invitación fue recibida por varios tuiteros. Sin embargo, les fue inevitable sentir el irremediable paso del tiempo.

Me metí a tumblr y sale que tengo 26 mejor, mejor me retiro de todo esto.

Hace unos días me metí a mi tumblr (tengo como 6 blogs d distintas temáticas, ninguno constante xD) y en el personal todavía dice: "Estudiante de Educación General Básica"… salí de la u. el 2013 😆Aún me cuesta acostumbrarme al formato xq solía usarlo mucho en PC y no en celular

Nunca use Tumblr y ya estoy demasiado vieja pa aprender a usar esa wea así que me arreglan este problemita de Twitter.

No obstante, todo no podría ir como miel sobre hojuelas para Tumblr, ya que durante de la jornada algunos usuarios reportaron la caída del sitio.

“Espera, como 12 personas se unieron. Estamos trabajando en eso, danos un segundo”, señalaron desde su cuenta de Twitter.

hold up like 12 new ppl joined.

we're working on it. give it a sec 🙂 https://t.co/Upd5HEaIBq

— tumblr dot com the website and app (@tumblr) November 18, 2022