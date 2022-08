A raíz del estudio Technology Vision 2022 de Accenture, el cual demostró que las empresas chilenas son las que más investigan sobre el metaverso en Latinoamérica, el Ciudadano ADN conversó este miércoles con Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo de Accenture Chile, quien entregó detalles de esta medición.

El experto explicó que “el metaverso es la evolución del internet que conocemos hoy, que permite al usuario ir más allá de la navegación, para sumergirse en una experiencia que no va ser en el mundo real, sino que en un mundo virtual”.

Bajo ese escenario, Goldstein ejemplificó: “Imaginate que te pones unos lentes y empiezas a caminar sobre una superficie parecida a Marte o poder entrar a un museo al otro lado del mundo o entrar en tu casa pero que está diseñada sin la leyes de la gravedad”.

“(El metaverso) trabaja mucho sobre la irrealidad, porque está contactado con robots, con cosas que no existen, que van a entregar la posibilidad de tener productos y servicios nuevos”, agregó.

El estudio en detalle

En cuanto al estudio Technology Vision 2022 de Accenture, Nicolás Goldstein detalló que “el 57% de los ejecutivos chilenos está actualmente investigando sobre el metaverso, que es la cifra más alta de la región”, en comparación al 52% de Argentina, el 48% de Colombia, el 33% de Brasil y el 28% de México.

En esa línea, el presidente ejecutivo de Accenture Chile precisó que esta encuesta se realizó a “más de 4.600 ejecutivos de 35 países”, lo que demuestra que “los chilenos están bien ávidos de entender qué es lo que pasa en el metaverso”.

De ese modo, Goldstein describió que las industrias chilenas que más exploran el metaverso son mayormente la banca y el retail.

“Chile tiene algunas industrias muy avanzadas. En minería, la banca y el retail Chile da cátedra y los chilenos tienen la responsabilidad de picar en punta, de traer lo mejor para su clientes, por eso creo que manifiestan el interés de implementar estas tecnologías”, complementó el experto.

De igual manera, el M.B.A. en gestión global recalcó que si bien los avances digitales son importantes, “lo físico es irreprensible en términos de emociones”, por lo que se busca “combinar lo real con lo virtual”.

“No es que nos vamos a quedar en las casas sentados en una silla y nunca más nos vamos a mover, creo que se va a complementar”, expuso.

¿Es riesgosa esta tecnología?

Pero ojo, ya que todo avance tecnológico puede implicar riesgos, así lo manifestó Goldestein, quien sostuvo que en el metaverso “no estamos exentos de quedar expuestos”.

“La privacidad es motivo de preocupación y para eso hay que implementar un sistema de ciberseguridad, privacidad de datos de última generación. Va a haber que legislar en Chile y el mundo porque va a haber mucho comportamiento que regular”, esgrimió.

Aún con estos riesgos, Nicolás Goldstein señaló que no hay que paralizarse, porque si fuera por eso “no salgas a la calle, no subas al auto porque puedes chocar, no vivas en Chile porque puede haber un terremoto. Hay que saber cómo lidiar con los temas de seguridad y sobre con los niños más chicos, pero es lo mismo que pasa con los juegos en línea que existen hace años”, indicó.

Bajo esa línea, el experto señaló que varias plataformas ya han implementado algunos elementos para evitar estos riesgos, como por ejemplo, “un círculo o una burbuja, que hace que nadie se pueda acerca a tu avatar”.