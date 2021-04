Junta supervisora de Facebook evaluará las peticiones para eliminar “contenido dañino”

La junta de supervisión de Facebook anunció que aceptarán solicitudes de sus usuarios para eliminar “contenido dañino”. El panel independiente amplía su mandato en la red social, que hasta ahora era la revisión de la eliminación de contenidos. Las decisiones, que abarcan a la red social e Instagram, serán vinculantes.

El director de administración del panel, Thomas Hughes, dijo que se trata de “una expansión significativa de las capacidades“. Las medidas de la junta incluso pueden invalidar la gestión de Facebook en el tema. El encargado agregó que se busca que la compañía tome menos decisiones sobre temas de contenido.

Hughes manifestó que es fundamental que “se tomen mejores decisiones a través de un proceso independiente y transparente”. Y que esa tarea debe “salvaguardar los derechos humanos y la libertad de expresión”.

El anuncio llega cuando Facebook y otras plataformas enfrentan la presión para actuar contra la desinformación y el contenido abusivo. Quienes sientan que comentarios, fotos, videos, declaraciones o contenidos no deben estar en línea, podrán apelar al panel. La junta establecerá un protocolo para que se presenten las solicitudes.

Users Can Now Appeal Content Left Up on Facebook or Instagram to the Oversight Board https://t.co/aoV611vmgt

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 13, 2021