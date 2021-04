Cristina Fernández fue sobreseída de una causa por supuesta venta de dólares a futuro

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, obtuvo otro triunfo en los juzgados. La Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a todos los acusados de la causa “dólar futuro”. Entre ellos estaba también el actual gobernador de Buenos Aires y exministro de economía, Axel Kicillof.

El 4 de marzo la exmandataria acusó a la justicia de contribuir a la triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015. También se negó a pedir el sobreseimiento y exigió a los jueces que aplicaran “la ley y la constitución”. Fernández de Kirchner sabía que en esta causa tenía todas las de ganar por su alto contenido político.

El caso llamado “dólar futuro” se ajusta bastante a lo un “lawfare” o uso de la justicia con fines políticos. La denuncia fue presentada por parlamentarios macristas antes del balotaje de 2015 y la manejó el fallecido juez Claudio Bonadío, enemigo de Fernández. El tribunal que decretó el cierre de la causa criticó el proceso.

El origen está en una operación del banco central por la venta de unos US$17.000 millones a futuro. Los contratos tenían que liquidarse meses después, entre febrero y julio de 2016. El precio de venta acordado era de 10,8 pesos por dólar, pero al vencer los plazos el precio era superior y los inversores hicieron un gran negocio.

El tribunal de casación basó su fallo en una pericia del Banco Central, que detallaba que la operación no causó merma a la entidad. Los magistrados afirmaron que no les corresponde juzgar las decisiones de política económica. Por unanimidad consideraron demostrado que no hubo daño al fisco en el caso.

Los magistrados Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña estimaron que no es necesario ningún juicio. Por eso sobreseyeron a Fernández, Kicillof, Alejandro Vanoli, Miguel Pesce y otros imputados. El voto de la jueza Figueroa detalló cómo Bonadío impidió las defensas de los diferentes imputados.

Página 12 informa que Figueroa describió la arbitrariedad en el proceso. Dijo que Bonadío negó copias del expediente, no hizo la pericia de perjuicio para el estado y protegió a los funcionarios macristas. La magistrada planteó el uso del expediente para acusar a la expresidenta y al exministro de economía.