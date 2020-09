Laura Chicurel de Innova360 y la transformación digital en las empresas: “En épocas de crisis es cuando se remueven todos los sistemas”

La CEO y fundadora de Innova 360, Laura Chicurel, conversó con Tu Nuevo ADN respecto al actual escenario tecnológico que enfrentan las empresas, y al evento InnovaConnect, una plataforma de innovación que se llevará a cabo el próximo 29 y 30 de septiembre.

La pandemia ha generado un proceso de aceleración en la aplicación de nuevas plataformas tecnológicas en las compañías. “En épocas de crisis es cuando se remueven todos los sistemas. Todas las industrias están cambiando, es una revolución que aplica a todos los sectores“, comentó al respecto.

Asimismo, la ingeniera comercial se refirió a la necesidad, por parte de las empresas, de aplicar herramientas de innovación en sus procesos.

“Si no logran transformar su forma de relacionarse con los clientes, no van a poder subsistir en esta crisis, ni tampoco adaptarse a cómo las industrias van a permanecer en el futuro. Hoy la integración de esas tecnologías es fundamental, no sólo para subsistir, sino para crear nuevas ofertas de valor”, enfatizó.

Respecto al desarrollo de la transformación digital en compañías nacionales, la experta señaló que “ha sido muy lento el cambio”, debido a la “aversión al riesgo, y no tener las estructuras internas para incorporarlo”.

“En Chile hay muchas tecnologías interesantes. Hay mucha capacidad, pero se encuentran con barreras, como la dificultad de encontrar clientes y capital“, señaló con relación a la internacionalización de startups locales.

Por otra parte, Chicurel se refirió a InnovaConnect, un evento que cuenta con el objetivo de presentar las últimas tecnologías para digitalizar las empresas.

“El Mundo de la Inteligencia artificial, ahora hasta 2030”. ¡No te la pierdas! Regístrate en https://t.co/T8d3QL7Ik1 — Innova360.cl (@Innova360cl) September 21, 2020

“Quisimos crear este programa, para ayudar a los corporativos a descubrir soluciones tecnológicas que les puedan ayudar a transformar su negocios, y también ayudar a las startup a descubrir necesidades de los corporativos, y poder actuar como un nexo de forma digital”, explicó.

La iniciativa contará con 7 conferencistas internacionales vinculados a la inteligencia artificial y la innovación. Entre ellos figura Ashwin Ram, director técnico de inteligencia artificial para Google Cloud.

“Elegimos estas temáticas, porque son tecnologías que están transformando todas las industrias. Queremos que sea un estímulo para las empresas ver cómo se han aplicado estas tecnologías en grandes compañías”, concluyó Chicurel.