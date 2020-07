Usuarios de Whatsapp reportan caída a nivel global en plena cuarentena

Desde varios lugares del mundo, miles de usuarios han reportado problemas en la plataforma de mensajería WhatsApp.

El principal inconveniente tiene que ver con la conexión web, que permite responder los mensajes de la app movil en los dispositivos de escritorio.

Los incidentes se han notificado a través de la plataforma downdetector.com, además de comentarios en Twitter.

Whatsapp no va pero da igual porque no me habla nadie

— Paracetamor (@paracetamor) July 14, 2020