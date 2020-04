Uno de los mejores jugadores de Call of Duty a nivel mundial tiene solo cinco años

Rogan, de tan sólo cinco años, es uno de los mejores jugadores a nivel mundial de Call of Duty: Warzone, el nuevo “Battle Royale” para consolas y pc.

El pequeño comenzó a jugar desde que tenía tres años, siempre acompañado de su padre, quien lo supervisa mientras está en una partida.

Además de ser uno de los mejores jugadores a nivel mundial de este título, Rogan se dedica a hacer director en Twitch.

Su éxito provocó que muchos de sus rivales le pidieran al padre del menor instalar cámaras en la habitación donde juega para poder confirmar que se trata de un niño de cinco años y no de un adulto.

— RowdyRogan (@RowdyRogan) April 23, 2020