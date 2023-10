Mira las primeras imágenes de “The Boys in The Boat”, la nueva película de George Clooney

Durante la jornada de este miércoles se dieron a conocer las primeras imágenes oficiales de The Boys in The Boat, el nuevo proyecto encabezado por George Clooney en su rol detrás de cámaras.

De la mano de Metro Goldwyn Mayer (ahora Amazon MGM Studios), el reconocido actor volverá a ejercer como director. Esta vez, se trata de un proyecto basado en la novela homónima de Daniel James Brown.

Se trata de una historia real. La inspiración nace del equipo de remo de 1936 de la Universidad de Washington, quienes se hicieron conocidos al derrotar a sus rivales contra todo pronóstico. Entre sus víctimas estaba la escuadra representante de la Alemania nazi que contaba con el apoyo de Adolf Hitler.

De esta manera, Clooney toma las riendas de otra película deportiva con un fondo motivador y emocionante. Es una fórmula que suele resultar bastante bien en Hollywood, al menos a nivel local.

Joel Edgerton y Callum Turner lideran el reparto de esta producción que cuenta con el respaldo de varias firmas y productoras cinematográficas como Tempesta Films, Lantern Entertainment y Smoke House Pictures, entre otras.

La sinopsis presenta: “Una historia ambientada en la década de 1930 centrada en el equipo de remo de la Universidad de Washington, desde sus comienzos en la era de la Depresión hasta ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936”. El estreno está agendado para el 25 de diciembre de este año en EE. UU. y se desconoce su forma de distribución en otros países.

Revisa las primeras imágenes de The Boys in The Boat con las intervenciones y apreciaciones de George Clooney a continuación: