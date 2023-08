“Ahsoka”: la historia de Star Wars que los fanáticos agradecerán

Esta noche es el esperado estreno de Ahsoka y en ADN tuvimos la posibilidad de acceder con anticipación a los primeros episodios para contarte sobre algunos de los aspectos más destacados.

No hay dudas de que se trata de uno de los proyectos más esperados de Star Wars en el último tiempo y, en primera instancia, podemos decir que la espera valió la pena.

La serie asoma como un trabajo de primer nivel bajo la mente creativa de Dave Filoni, Peter Ramsey, Steph Green. y compañía. Además, desde el primer minuto nos hace sentir eso tan familiar y característico de la franquicia galáctica.

Si bien Ahsoka Tano no llegó a convertirse en una Maestra Jedi, se plantea una mística que nos mantiene cercanos en todo momento a dicha cultura, así como también se logra establecer un fuerte vínculo de la togruta con la Fuerza que a ratos parece no importar el título que no le fue otorgado por el Consejo.

Así se logran establecer los primeros lineamientos con los que se buscará encantar a los seguidores de la saga desde una posición muy especial. Esto también se ve impulsado por escenas que los fanáticos pueden ligar a otras entregas, como guiños y referencias.

Un puntapié con fuerza

Respecto a la trama de la serie, son varios los estímulos que se pueden identificar. Esto, considerando diferentes aspectos; ya sea por conexiones con Rebels, personajes enigmáticos o la presentación de una historia prometedora.

La figura de Ahsoka sigue siendo un punto de inflexión entre diferentes personajes, pero esta vez la veremos a ella tomar acciones y adentrarse en una emocionante aventura.

Tal como se promocionó durante varios meses, la búsqueda de Ezra Bridger y el Gran Almirante Thrawn es el principal motivo de la historia, lo que resulta atractivo para quienes siguieron los hechos ocurridos en Rebeles.

De igual manera, la forma en que se narra Ahsoka permite que aquellos que no vieron la serie animada puedan disfrutar de la misma manera, al menos con estos capítulos de estreno que logran enganchar en una trama independiente. Pero hay que ser cautelosos en lo que está por venir, ya que también podríamos considerar este título como una especie de continuación del proyecto emitido entre 2014 y 2018.

El reparto

Más allá de todo lo que signifique la togruta, es importante destacar al elenco de este proyecto. Además, resulta bastante especial si consideramos que hay personajes que tienen su debut en el formato live action.

Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren es uno de los puntos altos del casting. La actriz logra encarnar la rebeldía de la mandaloriana en este complejo momento de su vida.

Por su parte, Mary Elizabeth Winstead resulta un tanto especial, ya que de trata de uno de los nombres que más llamaba la atención en el reparto. Si bien rescata la esencia de Hera Syndulla, aún pareciera fallarle esa chispa que tenía la capitana. Habrá que esperar un par de capítulos más o ver si el guion lo fundamenta por su nueva etapa de madurez.

Rosario Dawson un punto aparte en la serie

La actriz de Ahsoka se viene luciendo desde antes del estreno de la serie y con esta entrega reafirma y corona su desempeño. Hay que recordar que su primera aparición fue en The Mandalorian y rápidamente encantó a los fanáticos.

Ahora, Rosario Dawson regresa con una gran actuación personificada de la mejor manera a Tano en esta nueva etapa de su vida. También vuelve a deslumbrar en las escenas de lucha, rindiendo en cada faceta de la jedi, incluso en sus nuevos desafíos.