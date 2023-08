¡Un gran repunte! “Elementos” superó a “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en taquilla

Elementos no debutó de la mejor manera y generó algunas dudas sobre su éxito; sin embargo, hoy se posiciona de buena forma, a tal nivel que llegó a superar a Spider-Man: Across the Spider-Verse en la taquilla internacional.

A mediados de junio, con el estreno de la película en Estados Unidos, se informaba sobre el film como un “fracaso” a nivel local. Esto, debido a que fue el segundo peor estreno en la historia de Pixar.

Si bien los números de la película correspondían únicamente a EE. UU., las proyecciones no eran auspiciosas para el resto del mundo. Pero las cosas fueron mejorando poco a poco y quedó en evidencia que eran conclusiones muy apresuradas.

Más allá de lo que pueda desprender de las críticas y reseñas, la recaudación de la cinta tuvo un importante crecimiento y al día de hoy supera los $ 307.2 millones de dólares. Hay que destacar que el presupuesto fue de $200 millones, por lo que ya pueden sacar solo cuentas alegres.

Además, no solo logró repuntar su complejo estreno local, sino que Elementos también sobrepasó en taquilla a Spider-Man: Across the Spider-Verse, un gran éxito de Sony Pictures y Marvel Entertainment.

La película animada dirigida por Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers recaudó $305.9 millones de dólares. Es importante destacar que esto considera la recaudación internacional y no suma el ámbito local.

A modo de análisis, Elemental ha tenido un desempeño particularmente bueno en Corea, China, México, Francia y Australia. De igual manera, hay que destacar que en Estado Unidos, la historia del Hombre Araña todavía está muy por delante del film de Pixar; así, sumando toda la recaudación, también se impone en el general.