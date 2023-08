“Art Attack Modo Desafío” y la ilusión de los protagonistas bajo el nuevo formato: “El trabajo en equipo, sin dudas es algo increíble”

Art Attack Modo Desafío ya está disponible en Disney+ y los protagonistas nos cuentan cómo fue la experiencia de formar parte de un título tan especial y reconocido en el mundo entero.

Hace un mes te contamos sobre esta nueva serie que se sumó al catálogo del streaming el pasado 26 de julio. Se trata de un proyecto que reinventa el clásico programa que se emitió desde 1998 hasta 2016.

Ahora, se buscó darle un giro al foco central, contemplando también un cambio importante respecto al formato original. En este sentido, una de las novedades más destacadas es que esta vez tenemos a un equipo en pantalla.

Se trata de Antrax, Dani, Franco, Jboo y Liz, además de Qbeta. Los protagonistas de esta nueva serie conversaron con ADN y destacaron la posibilidad de formar parte del proyecto. Además, valoraron el hecho de revivir un clásico televisivo tan popular y querido, asegurando que fue un “honor”.

Bajo la misma línea, Liz señaló: “Fue muy loco estar en una serie que veías antes, cuando estabas en la escuela, es como ‘te explota la cabeza'”.

“Cómo le explicamos a nuestros niños chicos -internos- que ahora vamos a ser nosotros los de la pantalla… ¡Que bonito!”, complementó Dani sobre sus emociones.

Nuevo formato de la serie

Respecto a la temática del programa, en comparación al título original que ya conocíamos, lo principal pasa justamente por la conformación de este grupo.

Antrax mencionó que “el trabajo en equipo, sin dudas es algo increíble” e hizo hincapié en que “no todo tiene que ser perfecto. Art Attak Modo Desafío muestra eso, puedes trabajar bajo presión”.

“Si algo no te sale bien, aprendes a resolverlo o a confiar en tus compañeros, en la persona de al lado, que tal vez tiene otra idea completamente nueva y tú aprender de esa persona y el resultado termina siendo algo increíble“, añadió.

“Pegamos muy buena onda entre todos (…) nos ayudábamos cuando alguien necesitaba algo”, añadió Franco, dando cuenta del espíritu detrás de la serie.

Por su parte, Joo apeló a la diversión y lo positivo de trabajar en torno al arte. “Obviamente hay altos y bajos cuando algo no te salía, pero el chiste es jugar (…) yo me sentí como un niño de nuevo y era una fantasía estar ahí. Quiero pensar que es lo que la gente ve; yo me voy a divertir muchísimo haciendo arte“.

Recuerda que Art Attack ya está disponible en el catálogo de Disney+.