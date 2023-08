Andrew Garfield habla sobre un posible regreso como Spider-Man e ilusiona a los fanáticos

Durante esta semana se dieron a conocer nuevas declaraciones de Andrew Garfield respecto a su futuro como superhéroe, específicamente a cómo retomaría su papel como Spider-Man.

No hay dudas de que interpretar a Peter Parker deja una huella en la carrera cinematográfica de cada actor. Además, resulta ser aún más significativo si formas parte del Universo Cinematográfico de Marvel de la forma en que Garfield lo hizo con No Way Home y el multiverso.

Si bien el UCM cuenta con la versión de Tom Holland como el “Trepamuros” principal, tras la película de 2021 se ha hablado mucho entorno a varias posibilidades. Por otra parte, también se considera una cuarta entrega del título protagonizado por Tobey Maguire.

Por ahora, gran parte de lo que circula son rumores y parece quedar olvidado; además, la única información concreta que hay con Holland a la cabeza para Marver Studios es a largo plazo. Sin embargo, Andrew reactivó las especulaciones sobre una nueva película de su saga, con lo que tenemos a los tres “Spidey’s” activos en posibles proyectos.

En el libro Spider-Man: No Way Home – The Art of the Movie, que saldrá a la venta (internacional) durante los próximos días, el actor de 39 años respondió varias preguntas relacionadas al personaje. También abordó directamente su papel en el UCM, lo que es muy llamativo si consideramos que se trata de material oficial.

“La historia nunca termina (…) hay una historia ocurriendo en un universo, en algún sitio, hay infinito potencial con el personaje y otras iteraciones. Así que sí, él definitivamente está ahí fuera haciendo algo“, fueron parte de sus declaraciones.

El regreso del sorprendente Hombre Araña

Si bien Andrew Garfield no habló específicamente de The Amazing Spider-Man 3, pero se refirió a cómo sería el retorno de su personaje tras lo vivido en los últimos años con el personaje.

“Cambió su vida. Volverá sabiendo que tiene hermanos. Volverá inspirado para seguir su destino, su vocación, el propósito de su vida”, comentó, aludiendo a la unión con los Peter Parker de Maguire y Holland.

“Creo que regresará con la mente muy abierta sobre el cosmos, el universo, la teoría de cuerdas y las dimensiones múltiples. Regresa increíblemente revitalizado“, agregó el actor, concluyendo con palabra que ilusionan a los fans por su visión.