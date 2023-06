Mes del orgullo: conoce los animes que tienen protagonistas LGBTIQA+

Este viernes 30 de junio termina el Mes del Orgullo. Y una manera interesante y didáctica de despedirlo, es dándole una oportunidad a animes que tienen como protagonistas a personas LGBTIQA+. Dado que en Japón desde hace décadas se ha incursionado en la diversidad sexual como temática al momento de producir series.

Así, en este listado armado por ADN, se muestran varias animaciones japonesas en las que su protagonista es una persona LGTBIQA+. Y eso, que muchos de los mencionados son clásicos que posiblemente más de una vio en su niñez.

Given

Given parte cuando Ritsuka Uenoyama se encuentra con Mafuyu Sato en la preparatoria, mientras este sostiene una guitarra con las cuerdas dañadas. En el instante en que Uenoyama finaliza de reparar la guitarra, Mafuyu queda cautivado por completo de él. Además que, al accidentalmente escuchar cantar a Mafuyu, esto deja una profunda huella en Uenoyama.

El protagonista LGBTIQA+

Este anime con pocos años de antigüedad tiene a Mafuyu Sato y a Ritsuka Uenoyama como protagonistas. Ambos, a lo largo de los episodios, empiezan a sentir cosas entre sí. Sin olvidar, que no son los únicos personajes homosexuales en la serie.

Ramma ½

Ranma ½ es una serie de anime y manga que cuenta la historia de Ranma Saotome, quien en China adquiere una maldición que lo transforma en mujer al entrar en contacto con agua fría. Cuando regresa a Japón, se instala en el dojo de la familia Tendo, donde Ranma se convierte en el prometido de Akane Tendo.

Aunque al principio se niegan a aceptar el compromiso, gradualmente desarrollan una relación romántica mientras enfrentan diversas situaciones cómicas y desafíos.

El protagonista LGBTIQA+

Ramma ha sido analizado como un personaje queer y de género influido por varios especialistas y fans de esta saga. Y aunque, esto último nunca es explícito, al menos si hay momentos en el manga, al menos, Ramma admite tener sentimientos que van más allá de una amistad hacia Ryoga.

SK∞ the Infinity

En un escenario japonés, SK∞ the Infinity sigue la historia de Reki Kyan, un estudiante de secundaria apasionado del monopatinaje. Su fascinación se centra en “S”, una carrera clandestina y peligrosa que tiene lugar en una mina abandonada durante las noches.

En estas carreras, los patinadores se enfrentan en emocionantes batallas conocidas como “beefs”. La vida de Reki da un giro cuando introduce a Langa Hasegawa, un estudiante transferido de Canadá sin experiencia en el patinaje, en este emocionante mundo de las carreras “S”.

El protagonista LGBTIQA+

En este caso, la homosexualidad de Reki Kyan y Langa Hasegawa no es tan explícita como por ejemplo, ocurre en Given. Al menos, no hay un momento en que se den un beso o confiesen su atracción hacia el otro. Pero, además, de las tantas señales que se dan a lo largo del anime, en el manga ya se aclara que ambos son homosexuales y se aman.

Yuri!!! on Ice

Yuuri Katsuki, un talentoso patinador artístico japonés, se enfrenta a una aplastante derrota en la final del Grand Prix, quedando en último lugar. De vuelta en su ciudad natal en Kyushuu, se debate entre seguir patinando o retirarse.

Inspirado por su admiración hacia el famoso patinador ruso Victor Nikiforov, Yuuri realiza una impresionante interpretación de una de sus coreografías en una pista de patinaje.

Cuando el video de su actuación se viraliza en Internet, atrae la atención de Victor, quien decide convertirse en su entrenador. Ahora, Yuuri, junto con el joven patinador ruso Yuri Plisetsky, y el campeón actual Victor Nikiforov, se preparan para participar en el prestigioso Grand Prix de patinaje artístico, enfrentándose a desafíos inigualables.

El protagonista LGBTIQA+

El romance que empieza a forjarse entre Yuuri Katsuki y Victor Nikiforov es súper transparente. Por lo que, en ningún momento quedan dudas acerca de la homosexualidad del protagonista Yuuri.

Evangelion

Evangelion es una historia que se desarrolla en un mundo futuro, donde la organización paramilitar NERV defiende a la humanidad de los ataques de criaturas misteriosas llamadas “Ángeles” utilizando mechas humanoides conocidos como Evangelion o EVA.

A medida que la trama avanza, la historia se vuelve más compleja y psicológica, explorando la inestabilidad de las personalidades de los personajes y su desarrollo fundamental en la trama.

El protagonista LGBTIQA+

Shinji Ikari no es homosexual, pero sí bisexual. Y es que, además de que se ha sentido atraído sexualmente por personajes femeninos de la serie, también entabló un corto romance con Kaworu Nagisa, en el que incluso se besaron.

Banana Fish

En el año 1973, en plena guerra de Vietnam, un soldado pronuncia la palabra “Banana Fish” antes de morir. Doce años después, en 1985, en la ciudad de Nueva York, el pandillero Ash Lynx se embarca en una búsqueda para descubrir el significado oculto detrás de esas palabras.

Así, Ash debe adentrarse aún más al siniestro mundo de Papa Dino, un poderoso mafioso que parece estar relacionado con el enigma de Banana Fish que tanto persigue.

El protagonista LGBTIQA+

La atracción que hay entre Ash Lynx y Eiji Okumura es cada vez más clara y potente a medida que avance el anime. De hecho, decir más sería entregar spoilers.

Utena, la chica revolucionaria

Utena Tenjou, una joven que quedó fascinada por un príncipe en su infancia y anhela convertirse en un príncipe también. Al ingresar a la Academia Ohtori, una prestigiosa escuela, Utena destaca por su apariencia y personalidad rebelde, vistiendo como un chico y superando a los demás en deportes.

Su carisma la convierte en una de las alumnas más admiradas. La historia sigue el camino de Utena mientras se adentra en un mundo lleno de misterios y revoluciones, donde las relaciones y la identidad se entrelazan de forma única.

La protagonista LGBTIQA+

Sumado al hecho que durante gran parte del anime se viste de mujer, también Utena Tenjou se siente atraída por su compañera Anthy Himemiya, lo que es confirmado por una escena en especial y por el mismo autor.