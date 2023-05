Rumor en Star Wars: actriz pudo haber filtrado el regreso de Mark Hamill a la saga

Los fanáticos de Star Wars siguen recibiendo noticias, tanto oficiales, así como también los infaltables rumores, que durante las últimas horas apuntan a un eventual regreso de Mark Hamill.

La exitosa franquicia galáctica, que tuvo una renovación de la mano de Disney, continúa expandiéndose con diferentes títulos en variados formatos.

Bajo esta línea, recientemente se confirmó que llegará una nueva era de películas con Rey (Daisy Ridley) como protagonista. Si bien este hecho ya revolucionó a los fans, también se especula con más noticias que generarían aún más revuelo.

En este marco, se comenzó a especular con la posibilidad de que Luke Skywalker regrese a la historia. Respecto a su eventual aparición concreta en pantalla, teniendo en cuenta que las nuevas películas se ambientarán después de El Ascenso de Skywalker (Episodios IX), debería ser como un Fantasma de la Fuerza.

De esta manera se cubre la presentación como tal, pero también existe una justificación potente dentro de la trama. Hay que recordar que Luke ya hizo su aparición en ese estado, para guiar a Rey en momentos de confusión.

Así, debido al importante rol que tendrá la nieta de Sheev Palpatine, es muy probable que su maestro se le aparezca en momentos claves y de confusión para seguir guiándola.

Si bien no hay nada confirmado sobre la aparición de Mark Hamill en las nuevas películas de Star Wars, una actriz de la franquicia pudo haber filtrado su retorno.

Se trata de Ming-Na Wen, quien interpretó a Fennec Shand en The Mandalorrian y The Book of Boba Fett; a través de sus redes sociales felicitó al actor por su eventual aparición en el proyecto agendado para 2025.

Otro actor que podría regresar

Otro rumor que ha surgido durante las últimas horas también está relacionado con el retorno de un jedi, específicamente con el de Luke Skywalker.

La opción de volver a ver a Hayden Christensen por sí sola es bastante atractiva para los fanáticos, pero aquí ya se consideran aspectos mucho más profundas.

No se sabe si el personaje aparecerá en un flashback o también lo hará como un Fantasma de la Fuerza. De igual manera, ya hay quienes se ilusionan con la posibilidad de un encuentro en ese estado extraterrenal. Tampoco se tiene claridad el rol específico que cumpliría.

Por ahora solo queda esperar para ver cómo avanzan estas posibilidades y, en caso de que se confirmen, ver cómo tendríamos se regreso a estos icónicos personajes de la saga.