Mira el monstruoso primer tráiler de “Skull Island”, la nueva serie de King Kong en Netflix

Durante las últimas horas se liberó el primer teaser de Skull Island, el nuevo título que llega bajo la historia original de King Kong de la mano de Legendary Television.

Tras la llegada de Godzilla vs. Kong y a la espera de Godzilla x Kong: The New Empire, el denominado Monsterverso sigue expandiéndose.

Esta vez, la franquicia nos ofrece una apuesta de animación en la que profundizaremos de una manera diferente en la historia de “El rey de las bestias”.

La serie nos mostrará un grupo de exploradores que descubren la Isla Calavera, hogar de algunas de las criaturas más temibles, el hogar de King Kong.

Además, considerando las vestimentas y vehículos exhibidos, se puede desprender que la producción estaría ambientada en el pasado. Junto a las primeras imágenes también se pueden apreciar otras colosales criaturas.

Con este pequeño teaser de Skull Island, de menos de un minuto, ya se generan grandes expectativas por lo que pueda ser un nuevo título en torno al gran King Kong. Solo esperar el tráiler para ver qué tanto puede ofrecernos y conocer un poco más sobre la trama.

Detalles de la serie

Un punto que destaca sobre este proyecto es que la franquicia pasa por diferentes compañías y no se limita a un solo servicio de streaming. En este caso, la serie llegará bajo el alero de Netflix. Esto, sumado a la presencia en HBO Max y un futuro en Disney+.

Skull Island (La Isla Calavera) cuenta con guion de Brian Duffield que nos invita a una nueva aventura llena de acción y emociones. En el reparto (voces) destacan Nicolas Cantu, Mae Whitman y Darren Barnet.

La producción estadounidense-japonesa es obra de Legendary Television, Powerhouse Animation Studios y Tractor Pants. El estreno está agendado para el próximo 22 de junio, llegando directamente al catálogo de “La Gran N”.