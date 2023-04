Durante las últimas horas se revelaron nuevos detalles sobre la nueva temporada de Futurama y se comenzó a hablar de una fecha estimada para su estreno.

Fue en febrero del 2022 que se anunció el regreso de la popular serie. Además, se confirmó que la nueva entrega llegará de la mano de Matt Groening, el creador del título.

Posteriormente, en enero de este 2023, Lauren Tom, quien pone su voz para Amy Wong, escribió en su cuenta de Twitter que los nuevos capítulos podrían llegar durante este año.

Más allá de estas revelaciones, pasó un largo tiempo sin que se entregaran nuevas noticias, hasta esta semana. Además, se pudo ratificar que Tom estaba en lo correcto con sus estimaciones.

La actriz publicó una foto junto al elenco de Futurama y entre los comentarios hicieron referencia al estreno de la nueva temporada. “Esperemos que no pase mucho tiempo“, escribió un usuario.

Ante esto, Lauren respondió: “¡Los nuevos episodios deberían lanzarse en algún momento de este verano! ¡No puedo esperar a que los veas!” (esto, considerando las estaciones del hemisferio norte).

Así, no habrá que esperar mucho más para la llegada de esta nueva tanda que está compuesta por 20 capítulos. De igual manera, por el momento se desconoce si habrá más entregas a futuro.

The new episodes should be released sometime this summer! Can’t wait for you to see them! #futurama

— Lauren Tom (@LaurenTom9000) January 29, 2023