“Secrets of the Mogwai”: la nueva serie animada de los Gremlins

Durnate las últimas horas se presentó el primer adelanto oficial de una nueva serie animada de los Gremlins que llega como una secuela de la popular película de 1984.

Hace un par de años se comenzó a especular con la posibilidad de que estas pequeñas criaturas regresan a la pantalla con una nueva historia original. Con el pasar del tiempo, parecía que la idea se había estancado, ya que no hubo más actualizaciones.

Sin embargo, hoy ya se conocen varios detalles e incluso se compartió un teaser tráiler que nos dejó las primeras imágenes del proyecto. Bajo el título de Secrets of the Mogwai, se mostrarán los primeros años del recordado Gizmo.

Además de profundizar en la vida de este personaje en particular, también se abordarán los orígenes de su especie, los Mogwai. La historia nos ubica en la exótica ciudad de Shangái en la década de los años ’20.

Un punto a destacar, es que en la serie aparecerá un joven Sam Wing, quien aparece en la película original como un anciano anticuario (interpretado por Keye Luke). En Secrets of the Mogwai se mostrará como se conocieron Gizmo y Wing.

Juntos comenzarán a vivir una gran aventura; recorrerán varios rincones de China, conocerán criaturas del folklore chino e incluso combatirán contra varios monstruos de diferentes razas. Mira el tráiler a continuación:

Detalles de Secrets of the Mogwai

Esta nueva serie animada, que nos mostrará más sobre los Gremlins, llega como una apuesta de Warner Bros. Discovery por medio de HBO Max. Tze Chun es el creador y director del proyecto.

El guion corrió por parte de un numeroso equipo compuesto por: Tze Chun, Peter Chen, Anna Christopher, Brendan Hay y Sarah Nerboso. Un aspecto que siempre toma protagonismo en este tipo de series es la música, que en etse caso estuvo a cargo de Sherri Chung.

Amblin Television, trabajó en conjunto a las divisiones de Warner Bros., mientras que Steven Spielberg y Joe Dante ejercen como productores.

Por el momento no hay una fecha de estreno definida para el estreno de Gremlins: Secrets of the Mogwai, pero se espera que llegue durante este año al catálogo de HBO Max.