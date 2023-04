Rachel Weisz interpretará a gemelas protagonistas de “Dead Ringers”: “Es el desafío más grande de mi carrera”

El viernes 21 de abril se estrenará el thriller psicosexual Dead Ringers (Juntas hasta la muerte o Inseparables en español latino), serie limitada que busca darle un giro actual a la película clásica de 1988 de David Cronenberg.

La producción, que llegará a Prime Video, está creada y escrita por la dramaturga nominada al Emmy, Alice Birch y protagonizada por la actriz británica Rachel Weisz, quien interpreta a los roles protagonistas de las gemelas Elliot y Beverly Mantle.

ADN tuvo la oportunidad de conversar con la ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto (2006), quien también se desempeñó como productora ejecutiva junto a Birch, artista que afirmó que participar en esta serie fue el reto más grande de su carrera.

“Fue un gran desafío, el más grande de mi vida laboral, de seguro. Enorme desafío, pero fascinante y muy alegre porque fue maravilloso trabajar con Alice, y personificar su escritura fue un proceso alegre, pese a que fue difícil, realmente lo amé”, soltó la actriz.

“(Las gemelas) son dos personajes muy distintos en las páginas, diferentes personas psicológicamente, en su vida privada, en su vida pública, todo es diferente, a tal punto que pensé que dos personas tendrían que personificarlas, y al mismo tiempo, sus vidas completas gira alrededor de la otra. Fue un desafío fascinante y alegre”, agregó la británica.

“Un balance delicado”

Por su parte, Alice Birch detalló cómo fue enfrentarse a un remake y expuso que siempre buscó un “balance delicado”.

“Fue diferente, cambia un poco. Yo amo la película, es salvaje, tan icónica y única, que creo que siempre hubo un balance en hacer un homenaje a esa película y encontrar maneras de al mismo tiempo, traerla al mundo de hoy, y contar una nueva historia para justificarlo”, manifestó la escritora.

En la misma línea, respecto a su participación en un thriller psicosexual, Rachel Weisz apuntó que fue un hecho “fabuloso”.

“Encontré la película original entretenida por esa razón, porque es un thriller psicosexual bastante retorcido. Quizás es un género al cual me siento atraída, es psicológicamente muy satisfactorio y entretenido, hasta que no lo es y es aterrador y horripilante. Creo que me gusta para la ficción, para la vida real sería demasiado agotador, pero para entretenimiento me gusta”.

“Dead Ringers es un viaje (…) dos mujeres que están profesionalmente en lo máximo, y teniendo vidas disfuncionales y retorcida, el contraste de esas dos cosas, lo encuentro una idea deliciosa”, cerró la actriz ganadora del Oscar.