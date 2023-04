Joker y Harley Quinn reunidos: dan a conocer las primeras imágenes de Lady Gaga y Joaquín Phoenix rodando para la secuela del “Guasón”

A solo días que se viralizara un video que presuntamente pertenece al rodaje de Joker 2 en el que se puede escuchar a Lady Gaga cantando, durante las últimas horas se publicaron las primeras imágenes de la cantante rodando con el protagonista del film, Joaquín Phoenix.

Estas nuevas fotografías muestran a los intérpretes de Harley Quinn y del Joker interactuando en la icónica escalera, que se popularizó en la primera entrega de la cinta 11 veces nominada al Oscar del 2020.

Si bien ya se había visto a Lady Gaga caracterizada como el personaje de DC comics, esta es la primera vez que se ve a los personajes centrales del Joker 2 grabando en conjunto.

De la misma forma, durante los últimos días, se filtró un video de Lady Gaga cantando y bailando en la mencionada escalera, esto, en medio de las informaciones que indican que la segunda entrega del Guasón incluirá segmentos musicales.

La fecha de estreno para Joker 2: Folie à Deux está fijada para el 4 de octubre del 2024, aunque en las últimas horas se ha informado que su rodaje presentó problemas debido a las condiciones de trabajo.

Además, han circulado fotos del set de rodaje dan cuenta de la eventual aparición de un icónico personaje de Batman. En una publicación de Home of DCU en Twitter se ven objetos aludiendo a este nuevo villano que se sumaría al título.

Se trata de pancartas y carteles en los que aparece el nombre de Harvey Dent, conocido como Dos Caras, otro retorcido enemigo del ‘Caballero de la Noche’ y que en más de alguna ocasión trabajó junto al Guasón.

Looks like Harvey Dent might make an appearance in ‘JOKER: FOLIE Á DEUX’! pic.twitter.com/DbQVGRu9qo

— Home of DCU (@homeofdcu) March 25, 2023