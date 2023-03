“Joker 2”: se filtra la posible aparición de un nuevo villano de DC

Durante las últimas jornadas se publicaron algunas fotografías de las grabaciones de Joker 2 en las que se puede apreciar algunos elementos que anticipan la posible aparición de un reconocido villano de DC.

Bajo el título de Folie à Deux, la secuela del exitoso film de Todd Phillips sigue avanzando. Si bien la producción no ha estado exenta de polémicas, los aspectos ligados netamente a la trama ilusionan a los fanáticos.

Poco a poco se ha ido conociendo información importante sobre la película e incluso algunas imágenes debido a las infaltables filtraciones.

Ahora, las fotos que llegan del set de rodaje dan cuenta de la eventual aparición de un icónico personaje de Batman. En una publicación de Home of DCU en Twitter se ven objetos aludiendo a este nuevo villano que se sumaría al título.

Se trata de pancartas y carteles en los que aparece el nombre de Harvey Dent, conocido como Dos Caras, otro retorcido enemigo del ‘Caballero de la Noche’ y que en más de alguna ocasión trabajó junto al Guasón.

Looks like Harvey Dent might make an appearance in ‘JOKER: FOLIE Á DEUX’! pic.twitter.com/DbQVGRu9qo

— Home of DCU (@homeofdcu) March 25, 2023