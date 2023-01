Bella Ramsey y Pedro Pascal hablan sobre su pasado juntos en “Game of Thrones” y cómo los preparó para “The Last of Us”

The Last of Us es la nueva gran serie de HBO, una historia de apocalipsis zombi que sigue a Joel (Pedro Pascal) mientras acompaña a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) a través de unos Estados Unidos en ruinas. Basada en el querido videojuego de Naughty Dog, la relación entre los dos protagonistas es enormemente importante para la historia.

Resulta apropiado que tanto Pascal como Ramsey hayan aparecido también en la última gran serie de HBO: Juego de Tronos. Pascal interpretó al príncipe Oberyn de Dorne durante la cuarta temporada, mientras que Ramsey apareció en las temporadas 6 a 8 como Lady Lyanna Mormont.

Y a pesar de no haber aparecido nunca juntos en pantalla, la experiencia compartida de convertirse en los favoritos de los fans de la exitosa serie es algo que ayudó a Ramsey y Pascal a establecer una relación inmediata.

Dos personajes muy queridos por los fans

“Siento que nos hizo venir de una familia sin conocernos ya”, dijo Pascal. “Que dos personajes que gustaban a los fans hicieran su entrada y su salida es paralelo para los dos y una especie de vínculo antes incluso de que tuviéramos la oportunidad de estrechar lazos. Así que, sí, estoy agradecido por ello”.

“No creo que sería actriz si no fuera por Juego de Tronos, porque nunca me propuse serlo, y entonces sucedió“, añadió Ramsey. “No lo habría hecho de otra manera. Así que me preparó y me preparó para The Last of Us, y todos mis otros proyectos, de una manera que no creo que ninguna otra cosa pudiera.”

The Last of Us ha tenido un comienzo bastante prometedor. El estreno de la serie obtuvo la segunda audiencia más alta de todos los estrenos de HBO desde 2010, solo por detrás de la precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón.

Ramsey piensa que The Last of Us podría convertirse en una de las próximas series de moda, como lo fue Juego de Tronos. “Pero no creo que vaya a ser tan larga como Juego de Tronos. No creo que vaya a ser una serie eterna”.

Esto concuerda con lo que hemos escuchado de los directores Craig Mazin y Neil Druckmann, que han confirmado que no planean que la serie vaya más allá de los acontecimientos de los dos videojuegos actualmente en el mercado, lo que significa que la serie podría durar solo dos o tres temporadas.