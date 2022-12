“Eternals 2” ya estaría en marcha a falta de confirmación oficial

Durante esta semana se dio a conocer que Eternals 2 ya estaría en desarrollo y solo faltaría la confirmación oficial de la película por los productores y el estudio.

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose y uno de los próximos proyectos es esta secuela que continuará la historia presentada en el año 2021.

La escena poscréditos dejó la puerta abierta para una nueva entrega en la que seguramente se profundice más sobre estas criaturas repartidas por todo el universo.

A pesar de esto, ni Disney ni el estudio del UCM han confirmado la realización de una segunda entrega. De todas formas, ya se puede hablar de que los trabajos creativos ya están en marcha.

Una de las primeras señales llegó por parte de la actriz Lauren Ridloff, que interpretó a Makkari en la película. En conversación con Insider fue consultada si regresaría a Marvel, a lo que respondió: “Yo creo que sí, pero ¿Quién sabe? Todos estamos esperando”.

Además, considerando que su personaje fue visto por última vez en el espacio para averiguar si existen otros como ellos, su participación sería clave para seguir con la historia.

Entre las últimas señales, la agencia que representa a Don Lee, quien interpreta a Gilgamesh, publicó (por un supuesto error) en redes sociales que Eternals 2 es una película contemplada en el futuro del actor.

Otra de las aristas claves fueron las palabras de Patton Oswalt, que interpreta al troll Pip, que en su momento notificó en Today Show que la secuela se había confirmado. También declaró que la directora Chloé Zhao repetiría su rol detrás de cámaras.

Don Lee’s agency and management team has just put out a new statement showcasing the actors upcoming projects in the next few years with ‘#ETERNALS 2’ listed on the list of projects!

(Source: https://t.co/r3HsEFVbPz) pic.twitter.com/fdFbyFziJ9

— Eternals Updates (@UPDATESETERNALS) December 26, 2022