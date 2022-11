James Gunn confirma los planes para el Universo de DC

Los trabajos de James Gunn para el Universo DC siguen desarrollándose poco a poco desde que asumió como encargado hace más de un mes, y durante las últimas horas entregó más detalles sobre su idea para el futuro de la franquicia.

El cineasta utilizó su cuenta de Twitter, para confirmar que la planificación en la que trabaja sigue los lineamientos anunciados por el SEO de Warner Bros, David Zaslav.

Con Gunn al mando del área creativa, los fanáticos tienen altas expectativas sobre lo que pueda hacer y cómo reestructurar la UEDC. Hasta el momento han surgido noticias en torno a El Hombre de Acero 2, la continuidad de un solo Batman y nuevas historias de Black Adam, entre otros proyectos.

Además, se sabe que la hoja de ruta establecida por WB consideraba, como mínimo, 10 años, algo que fue ratificado por James, quien está completamente dedicado a esta nueva labor.

En RR. SS., un usuario le preguntó a James Gunn si habrá más series de DC y si es que estas formarían parte del Universo Cinematográfico. Hay que recordar que el panorama actual en la franquicia es bastante disperso y no hay unificación entre las historias.

El cineasta respondió: “Sí, definitivamente, el DCEU estará conectado a través del cine y la televisión (y la animación)“, aclarando cualquier tipo de dudas y confirmando lo que ya se venía diciendo.

También hay que tener en cuenta que hace algunas semanas se anunció que los videojuegos de WB para DC también se incluirán en esta nueva etapa de la franquicia.

Por otra parte, Gunn ratificó en otro tweet, que seguirá desarrollando labores como cineasta, más allá de su cargo ejecutivo. “Continuaré escribiendo y dirigiendo proyectos selectos de DC“, confirmó.

Yes, most definitely, the DCU will be connected across film and TV (and animation). https://t.co/IIiqkMJkuW

Sir, Just one Question.. Will we get any projects written/ Directed by you in the future, or will you just be looking over them since you have alot more stuff now to do than ever? @JamesGunn

— Obaid🏌️ (@Superman_07_) November 27, 2022