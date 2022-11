Bill Skarsgard regresaría como Pennywise en un futuro proyecto

Hace un tiempo se comenzó a hablar de un nuevo proyecto inspirado en Pennywise, del cual se fue conociendo información poco a poco, pero uno de los detalles más importantes es que contaría con el rol protagónico de Bill Skarsgard.

Bajo el título de Welcome to Derry, hoy se sabe con certeza que se trata de una serie precuela que llegará bajo la mano de Warner Bros Discovery.

Para esta ocasión, la historia nos llevará años antes de las películas de It (2017 y 2019) para conocer el origen del inconfundible payaso asesino. Se dará a conocer el inicio de un ícono del cine de terror.

Debido a esto es que resulta tan relevante cómo se lleva a cabo el programa, sobre todo cuando varios se preguntaban si un formato televisivo sería la mejor opción.

Desde WB llevan un par de años de gestión y, lo que le otorga más fuerza a la producción es que contaría con Skarsgard, actor que le dio vida a ‘Eso’ en los films.

La directora de contenidos originales de HBO Max, Sarah Aubrey, explicó a Variety que en el equipo de esta serie “están muy metidos en la mitología y tienen un manejo firme de la narración de todos estos personajes nuevos y conocidos”.

Además, aseguró que se trabaja con “sustos dementes” para la historia. “A veces pienso ‘¿Qué les pasa en la cabeza?’ Es increíble la cantidad de forma salvajes que se les ocurren al equipo para aterrorizarnos“.

Detalles de la serie

Lo que se sabe hasta el momento de Welcome to Derry es que cuenta con Jason Fuchs y Brad Caleb Kane como productores. Se espera también que pronto se confirme a Andy Muschietti (director de It 1 y 2) en la producción ejecutiva y que probablemente llegue a dirigir un episodio.

Esta nueva adaptación libre de la novela de Stephen King contará cómo Pennywise, una misteriosa entidad que adoptó la forma de un payaso, se estableció en Derry.

Se dará explicación a cómo se forjó este personaje que emerge cada 27 años para alimentarse y la forma en la que afectó de manera permanente a la localidad.

La serie estará ambientada en los años 60. Respecto a nuevos rostros, veremos a un piloto patriótico del ejército de unos 30 años que está “tratando de unir a la gente en un momento donde hay grandes tensiones raciales”.

Por otra parte, se presentará a una pandilla de jóvenes, muy similar al ‘Club de los Perdedores’ que vimos en las películas. Pero, todo se potencia con el eventual regreso de Bill Skarsgard como Pennywise.