Tras cuatro largos años, este mes de octubre por fin volveremos a leer un nuevo capítulo del manga de la exitosa serie Hunter X.

Esto porque la Weekly Shonen Jump, editorial encargada de publicar algunos de los mangas más populares de Japón y el mundo, confirmó que los nuevos capítulos llegarán durante los próximos días.

Según indicaron desde Japón, la serie que narra las aventuras de Gon, Killua, Leorio y Kurapica volverá con nuevos capítulos a contar del próximo lunes 24 de octubre.

“Importante anuncio!!! ¡Hunter x Hunter regresa el 24 de octubre! ¡Llegan nuevos capítulos de simulpub a Shonen Jump!”, señalaron desde la Weekly Shonen Jump.

Major announcement!!! Hunter x Hunter returns Oct 23! Brand new simulpub chapters are coming to Shonen Jump! https://t.co/71vuObOtms pic.twitter.com/yFLU0POddg

— Shonen Jump (@shonenjump) October 11, 2022