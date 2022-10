La reconocida cineasta Maite Alberdi, nominada a los premios Oscar por el documental El agente topo, dirigirá un nuevo documental tiutlado La memoria infinita, creación que aborda el impacto del alzheimer en la vida de una pareja.

La cinta estará protagonizada por Augusto Góngora y la actriz Paulina Urrutia, pareja que lleva 25 años, siendo hace ocho años cuando Góngora recibió el diagnóstico de alzheimer.

Cabe destacar que la obra fue seleccionada para participar en el IDFA FORUM, el espacio más importante focalizado a proyectos de cine de no ficción, en el que la producción ha sido anunciada como “una intima meditación sobre el amor y la memoria, que observa a una pareja lidiando con el Alzheimer por un periodo cuatro años”.

En este contexto, La memoria infinita será el quinto documental de Maite Alberdi, quien anteriormente presentó “El salvavidas”, “La once”, “Los niños” y la aclamada “El agente topo”.

La vida de Paulina Urrutia y Augusto Góngora tras el diagnóstico

En julio de este año, la actriz participó del programa De Tú a Tú, liderado por Martín Cárcamo, momento en el que reveló ciertos detalles de su día a día con su marido.

“Muchas otras personas están viviendo lo mismo y saben que una se empieza a volver loca, por el nivel de exigencia, de dolor, el duelo permanente y larguísimo. Es una muerte en cámara lenta donde día a día, hora a hora y minuto a minuto vas perdiendo algo de esa persona, y eso es abrumador. Pero al mismo tiempo es lo más bello“, expresó en ese momento la actriz.

En cuando al fuerte vínculo que tiene la pareja, Urrutia también aprovechó el momento para referirse al amor que inunda la relación.

“El Augusto nunca ha dejado de ser el Augusto. Lo miro a sus ojos, cómo se ríe, las cosas con las que goza, y nunca he dejado de reconocerlo. Y él, hasta el día de hoy en su máxima desesperación, cuando se para y mira, grita ‘¡Pauli!’, yo le digo ‘Augusto, aquí estoy’. Y yo creo que no me ve, pero sabe que estoy ahí“, cerró en el espacio televisivo de Canal 13.