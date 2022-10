“Emancipation”: mira el tráiler de la película que trae de regreso a Will Smith

Apple TV+ presentó su nueva película titulada Emancipation, que tiene un valor agregado muy especial, ya que será el regreso de Will Smith a la gran pantalla.

Luego de que el actor protagonizara uno de los escándalos más grandes en la historia de los Premios Óscar, se estableció una especie de ‘cancelación’ en su contra. Sufrió la suspensión de varios trabajos y desvinculado de importantes títulos.

A pesar de que la carrera del intérprete parecía frenarse de golpe a sus 53 años de edad, lo cierto es que ya está próximo a retomar el hilo con un importante proyecto.

Es importante destacar que este título también estuvo en duda por algún tiempo, pero finalmente desde Apple decidieron dar luz verde para su estreno.

Emancipation está basado en A letter from Peter Cooper, on slave emancipation, un diario real escrito por un esclavo fugitivo. Está ambientada en 1863, en una cruda época para la esclavitud de afroamericanos en Estados Unidos.

La historia es bastante reconocida en EE. UU. y cada archivo o registro sobre ese momento histórico resulta ser una pieza importante de la historia.

En este sentido, el papel protagónico que asumirá Will en la película representa una gran responsabilidad y tiene un significado especial.

Antoine Fuqua fue el encargado de dirigir esta película. Además de Smith, en el reparto destacan Ben Foster, David Denman, Grant Harvey, Steven Ogg, Imani Pullum, Charmaine Bingwa y Aaron Moten, entre otros.

Revisa el tráiler a continuación:

Más allá de que Emancipation signifique el regreso de Will Smith al cine, el actor valora la historia que aborda este proyecto. En conversación con The Hollywood Reporter destacó que sea “una película sobre la libertad, sobre la resiliencia, sobre la fe“.

Además, al momento que acetó el trabajo con Apple TV+, señaló que “el guion golpeó mi corazón y mi alma de tantas formas que es imposible de expresar. Estamos viendo en las calles ahora mismo algunas de las sensaciones que tuve”.

“Hay tristeza, hay rabia, hay amor, fe, y también esperanza por lo que estoy viendo hacer a la gente joven. Están haciendo todo el trabajo duro ahora”.

“Negros, blancos, marrones, amarillos, lo que sea. Están afuera, en las calles, son jóvenes y se están poniendo en pie por su futuro. Tuve todas esas sensaciones cuando leí el guion”, complementó en una entrevista del año 2020.

#Emancipation is in theaters December 2, streaming on Apple TV+ December 9 https://t.co/Vy1yYEeAeT pic.twitter.com/PhmuX0y3x8

— Apple TV+ (@AppleTVPlus) October 3, 2022