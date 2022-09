Película chilena “Blanquita” se coronó como la cinta con el Mejor Guion en el Festival de Cine de Venecia 2022

La película chilena “Blanquita”, del director Fernando Guzzoni, se coronó como la producción con el Mejor Guión de la sección Horizonte en el Festival de Cine de Venecia 2022.

En dicha sección, dedicada a las nuevas vanguardias, competían además la película argentina Laura Citarella con Trenque Lauquen; el español Juan Diego Botto con En los márgenes y el mexicano Carlos Eichelmann Kaiser con Zapatos rojos.

El premio fue recibido por el mismo Guzzoni, quien ha calificó la producción como una historia que “pone en tensión discusiones muy coyunturales sobre la impugnación al poder, el rol de la justicia, la banalización y crueldad de los medios de comunicación, el abuso sexual, la elite”.

La película, inspirada en el Caso Spiniak, narra la historia de “Blanquita” (Laura López), una joven de 18 años, que vive en un hogar de menores dirigido por el sacerdote Manuel (Alejandro Goic).

Cuando el sacerdote da a conocer un escándalo que involucra a niños, políticos y empresarios que participan en fiestas sexuales, Blanquita queda en el ojo del huracán, y se convierte en un testigo clave para desentrañar caso.

Cabe destatar, que durante su estreno en Venecia, la pelicula chilena recibió una ovación de cinco minutos, y una buena crítica por parte de entendidos.

Standing ovation for @GuzzoniFernando’s #Blanquita today at #Venezia79! Congrats to the entire team!

‘Blanquita’ is an alum of Gotham Week Project Market 2017 #GothamAlumni pic.twitter.com/Ht8er7rLdr

— The Gotham Film & Media Institute (@weare_thegotham) September 4, 2022