Star Wars: ya hay actor para interpretar a Ezra Bridger en “Ahsoka”

Bajo el marco de la Expo D23, durante la jornada de este viernes 9 de septiembre se anunció al actor que le dará vida a Ezra Bridger en la próxima serie de Star Wars.

El universo de la popular franquicia se sigue expandiendo y entre sus futuras entregas está contemplado el estreno de Ahsoka. Lo más llamativo de esta serie es el contexto histórico dentro de la saga y los personajes que reunirá.

La historia está protagonizada por Rosario Dawson, quien ha encarnado a la togruta en The Mandalorian y The Book of Boba Fett. Además, tendrá conexiones con las series animadas Rebels y la muy quería entre el público, La Guerra de los Clones.

En este escenario, se hablaba mucho de quiénes aparecerían en el próximo proyecto, sobre todo si se tiene en cuenta que será un live-action y probablemente veremos a muchos en este formato por primera vez.

Tal como te contamos en su momento, las primeras especulaciones apuntaban a la aparición de personajes como Ezra Bridger y probablemente, el Gran Almirante Thrawn como villano.

Con el pasar del tiempo se anunció que Sabine Wren también estará presente en la serie, interpretada por Natasha Liu Bordizzo. Además, se sabe que veremos a Hera Syndulla y a su fiel compañero droide, Chopper.

El nuevo actor

La reciente noticia confirmó al encargado de interpretar a otro integrante de la tripulación del Espíritu, protagonista de la serie Rebels y probablemente un personaje del cual veamos mucho más.

Si bien aún no se ha anunciado en las redes oficiales de Star Wars, es un hecho que el actor Eman Esfandi será el encargado de interpretar a Ezra Bridger en Ahsoka.

A pesar de que en su momento se creía que Mena Massoud (Aladdin) tomaría el papel, desde Lucasfilm optaron por Eman. Entre sus trabajos aparecen títulos como The Inspection y King Richard.