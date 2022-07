Faltan un par de días para la llegada de agosto y, al igual que todas las grandes compañías de streaming, HBO Max se prepara con nuevos estrenos que le permiten ampliar su catálogo.

Como todos los meses, la cartelera se renueva con películas y series de diferentes géneros, ofreciendo cierta variedad para todos los gustos. Con el pasar de los días se irán estrenando nuevos títulos, aunque claramente existe uno que genera mayor expectativa.

Dentro de los programas televisivos destaca la llegada de House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones, título que también tendrá un reestreno especial en 4K.

Respecto a los especiales, destacan los documentales de Amy Winehouse (Amy) y uno original de HBO sobre Lady Di, titulado The Princess. En un filme esperado para disfrutar en familia llegará Sing 2.

La cartelera del mes

Series y programas

Industry: Temporada 2. – 1 de agosto.

Game of Thrones (4K) – 1 de agosto.

Sweet Life: Los Ángeles – 4 de agosto.

House of the Dragon – 21 de agosto.

House of Ho: Temporada 2. – 25 de agosto.

Pennyworth – Sin fecha definida.

Selena + Chef: Temporada 4. – Sin fecha definida.

Sentimos las molestias – Sin fecha definida.

Películas y especiales

Belle – 3 de agosto.

Belfast – 5 de agosto.

Viajeros: Perdidos en el Tiempo – 5 de agosto.

Jesús Sepúlveda (Humor) – 5 de agosto.

The Princess – 13 de agosto.

Katrina Babies – 24 de agosto.

El Hobbit 2 – 25 de agosto.

Wolf – 26 de agosto.

Sing 2 – Sin fecha definida.

Moonlight – Sin fecha definida.

Amy – Sin fecha definida.

Exorcismo en el Séptimo Día – Sin fecha definida.

Con mayor alternativas en las películas y documentales, el servicio incluirá varios títulos en su catálogo durante los próximos días, incrementando la cantidad en relación a meses anteriores.

HBO Max se ha ido ganando un lugar en el mundo del streaming, lo que le permite brindar mayor contenido a sus suscriptores que esperan con ansias algunos de los estrenos para este mes de agosto. Para contratar el servicio o ver el catálogo completo puedes ingresar AQUÍ.