“Lightyear” ya tiene fecha de estreno en Disney Plus

Lightyear llegó a los cines nacionales el pasado 16 de junio y este martes, a poco más de un mes, se dio a conocer su fecha de estreno en Disney Plus.

La película de Pixar ha sido desecada por el impacto que ha tenido en los fanáticos. Ahora, se alista para seguir expandiendo su éxito en el streaming.

De esta manera, aquellos que aún no ven esta historia, o simplemente quieren repetírsela, podrán hacerlo con las facilidades que ofrece este servicio.

Como era de esperarse, la compañía respetará el tiempo de espera que se toma para que este tipo de producciones pasen de la pantalla grande al catálogo online.

Son entre 45 y 60 días los que se toman para dar este paso. Así, dentro de estos plazos, Lightyear tiene como fecha de estreno en Disney Plus el próximo 3 de agosto.

They're back to finish the mission. 👨‍🚀😺 Check out our epic duo #Buzz and #Sox in #Lightyear, streaming August 3 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/sXJXNB7Ft0

— Disney+ (@disneyplus) July 19, 2022