Cada vez falta menos para el estreno de Los Anillos de Poder, la serie dentro del universo de El Señor de los Anillos y Amazon Prime Video liberó un nuevo adelanto para ir calentando motores.

Las expectativas entre los fanáticos son altas en torno a esta nueva producción centrada en la Tierra Media. Los hechos narrará una época de paz relativa miles de años antes de los eventos de los libros The Hobbit y The Lord of the Rings.

Será la primera vez que la Segunda Edad tiene una adaptación a la pantalla. La producción presentará a algunos personajes ya conocidos y otros nuevos protagonistas, además de míticas criaturas.

Nuevo avance

La cuenta oficial de Prime Video publicó un adelanto de menos de un minuto como antesala de un próximo tráiler oficial que será liberado el 14 de julio, luego de la celebración del Prime Day.

Con las nuevas escenas podemos apreciar uno de los hechos más significativos que marca el desarrollo de la serie, la caída de un ‘meteorito’.

Si bien estos 15 segundos no dicen mucho, fueron lo que la compañía liberó para el público general, ya que de manera exclusiva lanzó un tráiler especial más largo.

En esas escenas limitadas se ven más detalles como la presencia de los Ent, la interacción de los personajes y la conformación de la trama general.

Detalles de la serie

El estreno de Los Anillos de Poder está agendado para el próximo 2 de septiembre, por lo que es probable que Amazon siga liberando nuevo material además del adelanto del 14 de julio.

La producción tiene como idea original contar la historia en cinco temporadas, sin embargo todo depende de cómo sea la recepción del público. Por ahora ya fue renovada para una segunda parte.

En el reparto destacan Markella Kavenagh, Morfydd Clark, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Robert Aramayo, Nazanin Boniadi, Owain Arthur, Ian Blackburn e Ismael Cruz Cordova.

J.D. Payne y Patrick McKay son los showrunners de la serie, mientras que la dirección está a cargo de J. A. Bayona, Wayne Yip y Charlotte Brändström.