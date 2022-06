¿Betty, la Fea deja Netflix? Viralizan supuesta fecha de salida

Con más de 300 capítulos, Yo Soy Betty, la Fea se ha convertido en uno de los contenidos más populares de Netflix, la grande de streaming.

De hecho, la telenovela colombiana que cuenta la historia de Beatriz Pinzón Solano se mantiene siempre en el top 10 de lo más visto de la plataforma.

Yo Soy Betty, la Fea se emitió por primera vez en el año 1999. Sin embargo, la popularidad de la telenovela fue tal que fue doblada hasta en 25 idiomas. Además, suma al menos 30 adaptaciones en diferentes países.

Ahora, a más de 20 años de su estreno, Yo Soy Betty, la Fea es una de las producciones favoritas de los suscriptores de Netflix.

Sin embargo, la viralización de una imagen en la jornada de este viernes, alertó a los fanáticos de Beatriz Pinzón. Yo Soy Betty, la Fea estaría disponible en Netflix hasta el próximo 10 de julio.

¿Yo Soy Betty, la Fea se va de Netflix?

Es normal que la grande de streaming saque de circulación el contenido que ya no suma vistas en su catálogo, aunque con esta producción, este no sería el caso. Al menos no en Latinoamérica.

No obstante, esta imagen se viralizó en horas recientes y apunta al 10 de julio como la fecha de salida de Yo Soy Betty, la Fea de Netflix:

El lenguaje de la cuenta de Netflix está en inglés, por lo tanto, podría tratarse de la interfaz de Estados Unidos.

Además, Netflix Latinoamérica no ha mostrado el mensaje todavía. Por otro lado, la compañía en este lado del mundo no ha confirmado la salida de la telenovela.

En esa línea, usuarios de la plataforma en Chile deberían no temer por la presunta salida de la producción colombiana; ya que no está confirmada.