Earvin ‘Magic’ Johnson se sumó a las críticas en contra de la serie Lakers: Tiempo de Ganar producida por HBO Max y aseguró que ni siquiera la verá.

La plataforma de streaming quiso apostar por una producción en torno a uno de las franquicias más populares de la NBA. Pero además, se enfocaron en la icónica década de los 80’s. La idea es plasmar lo que fue la era apodada como ‘Showtime Lakers‘.

Cuando el título fue anunciado se generó gran expectativa por parte de los seguidores, sin embargo hubo variadas críticas por la temática que aborda la trama.

A pesar de que se trata de una de las generaciones más recordadas de los angelinos, bajo el mando técnico de Pat Riley, un juego ofensivo muy llamativo y la obtención de cinco títulos en un periodo de nueve años, la trama muestra otra cara del éxito.

Se abordan las polémicas y hechos alejados de la cancha, ligados directamente al ego que fueron desarrollando en el plantel. El éxito llegó con la fama que impactó tanto en los basquetbolistas, el coach así como también en el otrora propietario de la franquicia, Jerry Buss.

La leyenda en picada contra la serie

Hay que recordar que la serie no cuenta con el respaldo directo de los jugadores. Nadie quiso participar directamente en la creación de la trama, por lo que la ficción se centra desde una mirada externa.

Magic Johnson, quien ha tenido una semana muy movida en cuanto a declaraciones, criticó el contenido y apuntó precisamente a la falta de testimonios involucrados.

En conversación con Variety, el cinco veces campeón de la NBA señaló que “es imposible recrear aquella era (…) cambiamos el básquetbol”.

“En cada tiempo muerto, Paula Abdul y sus preciosas chicas Lakers saltaban a la cancha. Por primera vez en la historia. ¡Bailarinas! Con toda la música y bailes de moda”.

“Necesitas a alguien que lo viviese, no a alguien que diga ‘yo creo esto’ o ‘yo vi aquello'”, añadió el exjugador, dejando claro su punto de vista en torno a la creación del título.

Bajo esa visión, fue consultado si apoyaría en otro proyecto donde los involucrados en aquella época de los Lakers aportaran con sus vivencias reales, a lo que mostró una mejor disposición. “Todo depende. Tiene que ser auténtico y real, y se tiene que hacer bien“, indicó.

Fue enfático en destacar la grandeza de esa generación, diciendo que era un espectáculo brindado por todos los que conformaban el equipo, considerando a todos los puestos.

“¿Cómo vas a recrear todo eso? No puedes. Así que no sé qué es esto de Winning Time, no la he visto ni pienso verla. El resto de los chicos dijeron lo mismo“, agregó.

De esta manera, Magic Johnson se mostró disgustado ante lo realizado en la serie Lakers: Tiempo de Ganar. Todo esto en medio de una crisis deportiva en el equipo de Los Ángeles y la renovación para la segunda temporada de la serie.