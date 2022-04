Tras polémica en los Premios Oscar: Netflix canceló próxima película de Will Smith

Hace un par de semanas el mundo fue testigo de un escándalo que tuvo casa en la entrega de Premios Oscar, en el cual Will Smith golpeó en pleno escenario a Chris Rock luego de que este se burlara de Jada Smith.

A partir de lo anterior, las repercusiones siguen apareciendo, entre ellas, la renuncia de la Academia por parte del protagonista de Men in Black. Hace un par de horas, y según lo que constató el medio The Hollywood Reporter, Netflix canceló la película Fast and Loose, producción que mantenía en el liderazgo a Will Smith y que abordaba la vida de un mafioso que pierde la memoria luego de un accidente.

Según lo que señaló el medio de citado, la película preparada por Netflix ya había perdido a su director, pues una semana antes de la premiación de los Oscar, David Leitche (Deadpool 2, Atómica) anunció que firmaría con otro proyecto que tiene el actor Ryan Gosling en la cabeza.

Hasta el momento no se tiene claridad de si la plataforma de streaming retomará el proyecto más adelante, cuando encuentre un reemplazo para director, y ahora para protagonista.