Amazon Prime Video apuesta por las adaptaciones de videojuegos

Amazon Prime Video concretó un importante acuerdo para penetrar con fuerza en el mercado cinematográfico en base a las adaptaciones de videojuegos.

La compañía de streaming sigue la línea de una de sus firmas hermanas dentro del conglomerado, Prime Gaming, y quiere sacar provecho dentro del mundo gamer.

Esta vez la idea del estudio cinematográfico pasa por la inspiración en juegos. Para poder concretar este proyecto de la mejor manera, se concretó una importante alianza con DJ2 Entertainment.

Se trata de la productora detrás de la película Sonic the Hedgehog y la futura serie de Tomb Raider que será estrenada en Netflix. La compañía se especializa en este tipo de producciones, por lo que Amazon dio un buen golpe a la industria.

Con este acuerdo, se realizarán trabajos exclusivos para el catálogo de la plataforma. Dmitri M. Johnson, director ejecutivo de la agrupación, valoró la relación que iniciarán con Prime Video.

“El equipo de DJ2 Entertainment siempre ha creído que los videojuegos, algún día, servirían como una increíble fuente de material para historias en cine y televisión. Sólo era la falta de amor y respeto por el arte original lo que hacía que las adaptaciones previas no fueran exitosas”, aseguró.

“Además, es un auténtico honor tener a Amazon Prime Video como socio de nuestra plataforma. Un socio que realmente nos apoya y entiende nuestra ambición por contar las mejores historias de videojuegos posibles, sin limitaciones en cuanto a lo alto que podemos aspirar de manera colectiva”, agregó.

Por su parte, el director creativo de Amazon Studios, Nick Pepper, destacó el contrato que se cerró junto a DJ. Desde su punto de vista, se trata de un gran avance por la “experiencia y habilidad” que tienen sus socios en el mercado.

De esta manera, Amazon Prime Video podría posicionarse como una de las plataformas de streaming más importante dentro de las adaptaciones de videojuegos.

— Dmitri M. Johnson (@DmitriJohnson) February 18, 2022