“Spider-Man: No Way Home” conquistó a la crítica en su premiere

A dos días del estreno mundial, la noche del lunes se vivió la premiere de la esperada película Spider-Man: No Way Home.

El evento tuvo lugar en Los Ángeles (California, Estados Unidos) y reunió a las estrellas de la cinta como también a la crítica, quienes la calificaron con máxima puntación.

Así lo recoge el sitio especializado Rotten Tomatoes, en donde ha recibido la evaluación de distintos expertos que fueron “conquistados” por la cinta que obtuvo un 100% de calificación.

Críticos de Vanity Fair, CNN, Variety, Insider, Deadline Hollywood Daily, New York Post, The Guardian, USA Today; entre otros destacados medios de comunicación internacionales, han entregado las máximas calificaciones a la nueva aventura del “Hombre Araña”.

Hay que recordar que Spider-Man: No Way Home es una secuela de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home, y corresponde a la película número 27 del universo cinematográfico de Marvel.

Para buena noticia de los fanáticos, esta no será la última cinta de superhéroe. Hace dos semanas, una de sus productoras, Amy Pascal, confirmó la continuación de las películas.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. Esta no es la última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel”, expresó entonces.

En tanto, su estreno mundial está agendado para el próximo miércoles 15 de diciembre, fecha desde la que estará disponible para el público.