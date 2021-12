Fecha de estreno de la temporada final de This is Us: tráiler oficial y dónde verla

La plataforma de streaming, Star Plus, liberó el tráiler oficial de la temporada final de This is Us. La exitosa serie estadounidense estrenará sus últimos capítulos en el 2022. Se espera que la producción de un cierre digno a todos los personajes con los que los espectadores lograron encariñarse a través de los años.

¿De qué trata This is Us?

Según su sinopsis oficial, esta serie es un drama familiar, en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida. Allí, los protagonistas demuestran que el amor es una fuerza imparable y que los humanos somos capaces de resistir más de lo que creen.

¿Dónde se puede ver la temporada final de This Is Us?

La serie This is Us era transmitida a través de FOX en Chile y toda Latinoamérica. Cuando este canal fue adquirido por Disney, su nombre cambió a Star Channel, y crearon para nuestra región Star Plus, su propia plataforma de streaming.

En este sentido, la temporada final se podrá ver a través del servicio digital, Star Plus, y también a través de la televisión, por la señal de cable Star Channel.

¿Cuándo se estrenará la última temporada de la serie?

Según el tráiler oficial de la temporada final de la exitosa serie, la conclusión de la ficción se podrá visualizar en el mes de enero de 2022. En Estados Unidos se estrenará a partir del 4 de enero del año que viene, por lo que a Chile y el resto de Latinoamérica podría llegar en fechas similares.

Tráiler oficial de la sexta temporada

A continuación puedes visualizar el tráiler oficial de la sexta y última temporada de la popular serie familiar, liberado en el canal de YouTube de la plataforma digital, Star Plus:

