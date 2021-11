“Los Santos de la Mafia”: La cinta precuela de “Los Soprano” ya está disponible en HBO Max

La película Los Santos de la Mafia, precuela de Los Soprano, se estrenó este viernes 5 de noviembre en HBO Max para toda Latinoamérica.

Desde que la icónica serie de mafiosos italoamericanos tuvo su final en 2007 luego de seis temporadas, los fanáticos y seguidores de la historia soñaban con más acerca de esta historia.

Además de este reciente lanzamiento, la idea de realizar una nueva serie toma cada vez más fuerza en los proyectos de HBO. Según los rumores, narraría lo sucedido tras este filme.

El fanatismo por este título no es para menos, ya que marcó el comienzo de la “Edad Dorada” de las producciones en la televisión. Esta reconocida trama fue previa a grandes nombres como Mad Men y Breaking Bad, en un formato que se posicionaría como exitoso.

Durante el tiempo que estuvo al aire, Los Soprano recibió 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, entre varias distinciones más.

Luego de varios años de espera se hizo realidad el deseo de muchos, una nueva producción basada en la trama de la familia Soprano. Esta vez, en forma de película y que narra los eventos previos a la serie.

Este filme nos muestra a un joven Anthony Soprano, que en ese entonces solamente quería ser ‘Tony’, sin embargo, fue forjando su camino para convertirse en el jefe de una familia del crimen organizado.

La nueva historia ya conocida

Si bien se trata de un nuevo trabajo, un nuevo guion y nueva historia, la serie original se encargó de construir de manera perfecta una idea de lo que fue la época previa.

Con personajes secundarios llenos de complejidades y un potente pasado que aportaba a la trama, eran muchos los aspectos que se podían epxlorar.

Esta producción cinematográfica está ambientada en los turbulentos años 60′, enfocada en los problemas y revueltas que se vivían en Newark.

La polémica en torno al tema racial estaba muy presente en esa época, siendo un factor en la película que muestra días de violencia en las calles de Nueva Jersey.

Cabe mencionar que se considera necesario haber visto la serie. Los Santos de la Mafia no funciona sin Los Soprano. En caso de que no se tenga conocimiento sobre lo ocurrido en los capítulos de las seis temporadas, no se logrará entender de buena manera la película.

Este filme es básicamente una historia de gángsters de época, sin embargo se aleja de esa visión que da El Padrino o Buenos muchachos.

A diferencia del trajo realizado para la TV, no se podría hablar de una producción que representa la mafia en su máximo esplendor. Para muchos es considerada una pieza solo para fanáticos, ya que complemente lo que fue Los Soprano.

Se habla de un episodio más, pero claramente con mucha más importancia de lo que parece, que sirve para anexar ciertas historias y subtemas que fueron narrados en la serie.