Revelan que distintivos códigos de Matrix fueron sacados de recetas de sushi

Los primeros minutos de The Matrix (1999) están marcados por la icónica lluvia de símbolos de color verde que fluye hacia abajo de la pantalla y que luego se queda pegado en el encuadre. Si no se presta atención, podría parecer que el recurso de códigos es hasta algo fortuito, sin embargo, está lejos de no estar planificado: los símbolos son una mezcla de carácteres japoneses, hiragana, katakana y kanji.

El equipo directivo de las cintas, las hermanas Lana y Lili Wachowski, se han encargado de poner el mismo sello nostálgico a toda la tetralogía, siendo el inicio de cada una de las cintas parte importante de la imagen de las películas, sin embargo, el significado de los símbolos revelan algo mucho más superficial: son parte de una receta de cocina.

El hombre detrás de la creación de los códigos es Simon Whiteley, diseñador de producción en la película. Según lo que estipuló el medio CNet , la fuente de ese código desconcertante pertenecía pasajes de libros de cocina de su esposa, quien es japonesa.

“Me gusta decirles a todos que el código de Matrix está hecho de recetas japonesas de sushi“, dijo Whiteley, quien también se desempeñó en el diseño de Babe (1995) y The Lego Movie (2014).

¿Cómo lo hizo? El artista revisó los recetarios de su pareja y luego procedió a invertir invertir y mezclar los carácteres para crear el código verde en cascada de las cintas protagonizadas por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving.

En todo caso, Simon realizó hincapié en que “sin ese código, no hay Matrix“, y muchos fanáticos concuerdan, así como también, es de esperarse que muchos seguidores de la trama se dispongan a sacar los recetarios propuestos y los materialicen en las preparaciones correspondientes. ¿Te animarías?