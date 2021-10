Mira el primer adelanto de “Black Adam”, la nueva película de DC protagonizada por Dwayne Johnson

Durante el DC FanDome 2021 que se realizó este fin de semana, se dio a conocer el primer adelanto de Black Adam, con Dwayne Johnson como protagonista.

Hace un tiempo se había anunciado que ‘La Roca‘ le daría vida a este personaje de los cómics en la pantalla grande y esta vez pudimos ver las primeras imágenes.

Luego de pequeños adelantos fotográficos, con este primer teaser ya es cosa de tiempo para que un nuevo personaje llegue al universo cinematográfico de DC.

Bajo la dirección de Jaume Collet-Serra y el protagónico de Dwayne Johnson, esta historia mantiene en alto las expectativas de los fanáticos.

Si bien este registro no es considerado un tráiler como tal, nos muestra las primeras ideas de cómo será la película y la primera aparición de ‘La Roca’ con este traje.

En el vídeo, un grupo de personajes se adentra en una misteriosa cueva. Allí aparece Black Adam, cubierto con una capa con capucha negra.

El personaje de Johnson mata a un hombre con solo tocarlo. También para las balas de sus enemigos y se eleva, sin que los disparos le hagan daño alguno. Lo poco que pudimos ver en menos de dos minutos deja en evidencia lo fuerte y espectacular de este personaje.

En la trama de esta historia, el protagonista es, Teth Adam. Se trata de un esclavo egipcio que recibió los poderes del mago Shazam, otro personaje del universo DC.

Además de Dwayne Johnson, el elenco está compuesto por Aldis Hodge, Noah Centineo, Quintessa Swindell y Pierce Brosnan.

El reconocido actor y luchador estadounidense ha esperado por más de una década para poder darle vida a este personaje del mundo DC.

En 2007 se comenzó a hablar de Johnson como el actor encargado de interpretar a Black Adam. En ese momento las películas basadas en cómics aún no lograban el éxito con el que se conocen hoy en día.

Luego de un largo camino de decisiones, aprobación de los altos mandos y una brillante carrera del actor californiano, finalmente se confirmó el proyecto.

Bajo el marco del DC FanDome es que se conocieron los primeros detalles del filme. En el evento, Dwayne se mostró feliz y entusiasmado con este proyecto.

“Nací para interpretar a Black Adam“, declaró. Además, señaló que este video es solo un “aperitivo” de lo que viene en la cinta, refiriéndose que “la jerarquía de poder en el Universo DC va a cambiar”.

Si bien aún no se conoce la fecha exacta de llegada a las salas de cine en nuestro país, la película se estrenará el 29 de julio del 2022.

De momento hay que esperar por un nuevo tráiler y avances más reveladores de la película, lo cierto es que el debut de Dwayne Johnson en DC como Black Adam es todo un fenómeno.

Can’t tell you guys how f’n cool it’s been seeing all your insane reactions to our first look of #BlackAdam

We have a lot of work to do to deliver next summer for you, but we’re motivated more than ever to and “the ruthless one” will be ready to take his throne 😊 https://t.co/mRchzOYZLK

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 17, 2021