Detrás de las cámaras: lanzan primer adelanto de “Aquaman and the Lost Kingdom”

Durante el desarrollo del DC FanDome se presentó un video del detrás de cámara de Aquaman and the Lost Kingdom, mostrando el primer adelanto.

Junto a muchas otras novedades que presentó el evento, una de las que destacó fue este pequeño ‘avance’ de lo que se viene para la secuela de Arthur Curry.

Se trata de un video cargado de imágenes tras las cámaras y diseños conceptuales que muestran parte de la nueva aventura del rey de la Atlántida.

En este “teaser” a penas se ven escenas de la película, ya que se enfoca mayormente en la grabación de los actores y en artes conceptuales.

Además, según lo que cuentan los protagonistas del proyecto, esta secuela superaría el espectáculo de la primera parte, Aquaman (2018).

La película seguirá bajo la dirección de James Wan, quien estuvo encargado de la primera parte y no decepcionó con el éxito logrado en taquilla.

En esta cinta veremos nuevamente a Jason Momoa, quien ahora luce un nuevo traje de batalla, según lo revelado hace algunos días.

Quien también está de vuelta y, al igual que el superhéroe, con un nuevo traje, es el villano Black Manta, quien llega en búsqueda de venganza.

Este primer vistazo a las grabaciones nos muestra a Yahya Abdul-Mateen II, quien da vida al antagonista de la cinta, David Kane. En las escenas podemos ver al actor luchando contra dos hombres, mostrando su nuevo atuendo.

Cabe mencionar que el video presentado no se trata de un tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom y aún no se conoce un material de adelanto oficial de la película.

Si bien aún no se conoce fecha de estreno exacta en nuestro país, la película de DC se estrenará en diciembre del 2022. Mira el detrás de cámaras a continuación.