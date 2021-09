Una reunión que será película: Teen Wolf vuelve a la pantalla a una década de su estreno

Este año se cumplió una década de Teen Wolf, popular serie que emitía MTV, y los nostálgicos tendrán la chance de revivir la historia, ya que la producción anunció su regreso con una especial reunión y en formato de película.

Recordemos que la serie finalizó en 2017 tras seis temporadas, según consignó Rock&Pop, y la trama giraba en torno a hombres lobo adolescentes.

También se anunció que algunas de las estrellas originales serían parte de este nuevo proyecto. Así, en cosa de minutos las redes se encendieron con este anuncio, rápidamente volviendo tendencia la serie.

MTV anunció sus planes para el triunfal regreso de Teen Wolf. En la celebración de los cuatro años desde su último capítulo, la cadena confirmó la producción de una película secuela sobre esta exitosa serie. Sin embargo, no será directamente en sus pantallas, sino que por streaming a través de Paramount+.

Asimismo, se entregaron algunos detalles sobre lo que se podrá ver. Esto incluye el elenco, que verá a algunas de las estrellas de Teen Wolf volviendo a interpretar sus personajes. Por ahora, se anunció que Tyler Posey regresará para darle vida a Scott. Además, Dylan O’Brien ya había manifestado su interés en volver.

Cabe señalar que el anuncio llega luego de una enorme campaña de los fanáticos de Teen Wolf para traer de regreso la historia. “Escuchamos sus aullidos y les respondemos”, escribieron en Twitter desde Paramount, con el video promocional, donde se pueden ver los cientos de mensajes que lo pedían.

Pero esta gran noticia no fue lo único que emocionó a los fanáticos de la serie, ya que también se confirmó una nueva producción a cargo de Jeff Davis, creador de la ficción original. Wolf Pack es el nombre de esta nueva producción, que estará basada en la serie de libros a cargo de Edo Van Belkom. Ambos estrenos están programados para el 2022.

