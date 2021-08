“El Símbolo Perdido”: La serie precuela de El código Da Vinci ya tiene tráiler y fecha de estreno

Hace un tiempo se anunció la producción de una serie que sería la precuela de la icónica película “El código Da Vinci”, se trata de “El Símbolo Perdido”.

Esta idea se basa en la novela de mismo nombre de Dan Brown, adaptando el material original a formato televisivo, repitiendo la fórmula de la exitosa saga cinematográfica.

In this series, solving puzzles is literally life or death. Dan Brown’s #TheLostSymbol premieres on Peacock September 16. pic.twitter.com/uROxlyhNHy

— Peacock (@peacockTV) August 26, 2021