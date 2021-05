Alfredo Castro: “Nadie entiende por qué el Ministerio no ha cambiado la ley para poder emitir bonos a la gente del arte”

Una película inquietante. Así es Blanco en el Blanco, cinta que obtuvo el premio de Mejor Director en el Festival de Venecia para su realizador, Theo Court, y que protagoniza el reconocido actor nacional, Alfredo Castro, quien estuvo conversando con Ciudadano ADN sobre este trabajo, el impacto de la pandemia para los trabajadores del arte y el revuelo que causo un comentario que le hizo a Mon Laferte en Twitter.

“Fue filmada en la Patagonia”, partió diciendo Castro, refiriéndose a la manera en que se trabajó el metraje, el cual posee aires al cine western. “Fuimos desde Punta Arenas, cinco horas más hacia al sur, donde se ve la curvatura de la tierra. Theo Court, el director, filma el paisaje a su manera, desde la lejanía”, relató.

A lo anterior, el intérprete recordado por entrañables personajes como Lazlo California y Ernesto Lizana, deslizó parte de la trama de esta película.

“La película empieza con otra historia, lo de la Patagonia y su colonialismo por parte de los franceses, y va avanzando hacia el genocidio del pueblo Selknam. Fue bien espantoso lo que paso ahí, porque las familias ricas de chile colonizaron ese lugar y, por ejemplo, pagaban recompensas a quienes les llevaran orejas de indigenas”, explicó el actor.

En Blanco en el Blanco interpreta a Pedro, un fotógrafo que llega a Tierra del Fuego para fotografiar el matrimonio de un poderoso latifundista y que se obsesiona con la futura esposa, la cual le hará perder sus privilegios sociales, condenándose en un ambiente adverso.

El impacto de la pandemia para los obreros del arte

Respecto a la manera en que los trabajadores artísticos han debido enfrentar el contexto sanitario actual, Alfredo Castro relató que “llevamos un año cuatro meses cesantes”.

“Hace un mes hicieron correr unas listas de unos proyectos que habíamos presentado, ya que el 90 % de las compañías estábamos quebradas”, comentó el artista, asegurando que gracias a eso, muchas compañías pudieron respirar un poco más tranquilas.

“No me quiero quejar, porque sé que soy un privilegiado, no tengo nada que decir. Pero sí tuve que sacar mi diez por ciento para sobrevivir”, añadió. “Cuando veo a mis colegas haciendo mas cosas para sobrevivir, vendiendo quesos, ropa, haciendo empanadas… nadie entiende por qué el ministerio no ha cambiado la ley para poder emitir bonos para la gente del arte”, opinó.

¿Mon Laferte?

Hace unas semanas atrás, la popular cantante nacional radicada en México realizó una publicación en su Twitter diciendo que necesitaba ayuda para su próximo videoclip, a lo que Alfredo Castro le respondió diciendo “yo te ayudo feliz!! Soy actor y te admiro!”.

La respuesta del actor causó gran revuelo, obteniendo más de 7.500 me gusta.

“Tengo que empezar a pensarlo 20 mil veces antes de hacer las estupideces que yo hago”, dijo entre risas el artista, quien relató que hizo el comentario en medio del aburrimiento ocasionado por una larga espera para poder tomar un viaje de regreso a Santiago, desde la ciudad de Valdivia.

“Yo no tenía twitter, pero me hicieron uno para Tengo Miedo Torero y en eso vi la publicación e hice el comentario… son juegos también”, respondió Alfredo de manera ambigua, sin confirmar si realmente trabajará o no con la cantante.