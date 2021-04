Falleció Paul Ritter, actor de la serie “Chernobyl”, a los 55 años

Falleció este martes 5 de abril el actor británico Paul Ritter, a los 55 años, quien tenía un tumor cerebral.

Fue conocido por interpretar en series y películas a “Anatoly Dyatlov” en Chernobyl y a “Eldred Worple” en Harry Potter y el misterio del príncipe“, entre otros.

Según consignó The Guardian este martes, el representante del intérprete sostuvo a través de un comunicado: “Con gran tristeza podemos confirmar que Paul Ritter falleció anoche… Murió en paz en su casa con su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado. Tenía 55 años y padecía un tumor cerebral”.

Además, su mánager también expresó que era un “actor de excepcional talento“. “Interpretaba una enorme variedad de papeles en el escenario y en la pantalla con una habilidad extraordinaria. Era ferozmente inteligente, amable y muy divertido. Le echaremos mucho de menos”, dijo.

Por su parte, Robert Popper, creador de la comedia Friday Night Dinner, donde Ritter se hizo más reconocido, compartió un emotivo mensaje de despedida, a través de su cuenta de Twitter.

“Devastado por esta noticia terriblemente triste. Paul era un ser humano encantador y maravilloso. Amable, divertido, súper cariñoso y el mejor actor con el que he trabajado”, señaló.

Miles de personas al rededor del mundo han lamentado la muerte del actor.

Devastated at this terribly sad news. Paul was a lovely, wonderful human being. Kind, funny, super caring and the greatest actor I ever worked with x https://t.co/yD6QpHEeo8

